نابولي يريد التعاقد مع أمرابط

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية إيطالية: إن نادي نابولي الإيطالي يضع عينه على ضم نجم منتخب المغرب في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الصحافي الإيطالي الموثوق فيه جيانلوكا دي كارزيو، عبر موقع فوتبول إيطاليا، أن نادي نابولي مهتم بالتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط نادي هيلاس فيرونا الإيطالي والشقيق الأصغر لنور الدين أمرابط نجم نادي النصر.

وقيل: إن نادي نابولي سيقدم عرضًا ماليًّا قدره 14 مليون يورو للتعاقد مع سفيان أمرابط، بينما يريد نادي هيلاس فيرونا الحصول على 18 مليون يورو.

وربما يتنافس نادي نابولي مع إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع سفيان أمرابط المنضم إلى هيلاس فيرونا في صيف 2019 قادمًا من نادي كلوب بروج البلجيكي.