نابولي يُهدد #أرسنال بضم نجم ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية إسبانية إن نادي نابولي الإيطالي الأقرب للتعاقد مع الكولومبي خيمس رودريغيز نجم ريال مدريد الإسباني في صيف 2020.

ويبدو أن خيمس أصبح قريبًا من مغادرة نادي ريال مدريد بعدما فشل في نيل إعجاب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وذكرت التقارير أن نابولي موقفه أفضل من أرسنال الإنجليزي لضم خيمس رودريغيز وذلك بسبب العلاقة القوية التي تجمع بين مدرب نابولي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي وخيمس منذ فترتهما معًا في ريال مدريد.

يذكر أن خيمس لعب مع بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة من ريال مدريد في آخر موسمين، وعاد للريال بعدما رفض بايرن ميونيخ شرائه بصورة نهائية.

وسبق لمانشستر يونايتد الإنجليزي أن اهتم بضم خيمس رودريغيز في صيف 2019، لكن ريال مدريد رفض التفريط في اللاعب.