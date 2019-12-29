نادي الإبل: لم نسجل أي حالة عبث في الفردي

المواطن - حمد الجمهور - الصياهد

أكد المتحدث الرسمي لنادي الإبل، فوزان الماضي، أن نتائج التحكيم لن تعلن على الهواء في فئات الجمل؛ نظرًا لكثرة الأعداد، وستعلن فور الانتهاء منها عبر حساب المهرجان الرسمي.

وقال الماضي في مؤتمر صحفي عقده النادي بمقر المهرجان بالصياهد: إنه لا يحق لمن تأهل للتحكيم النهائي في فئة كأس النادي المشاركة بها في أي فئة جمل أخرى، إلا إذا تم بيعها بيعًا صريحًا بإشراف المهرجان.

وأضاف أن النادي لم يسجل أي حالة عبث خلال منافسات الفردي التي اختتمت مؤخرًا وبلغ عدد المشاركين أكثر من 278 مشاركًا في الجل والدق تأهل منها 88 مشاركًا.

وكان نادي الإبل قد نهج أسلوبًا مميزًا ومثيرًا في الإعلان عن نتائج الفرديات والتلاد، فور نهاية العرض أمام لجنة التحكيم على الهواء مباشرة عبر البث التلفزيوني الصباحي.

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