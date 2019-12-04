نادي #تشيلي يستهدف ضم فيلانويفا
في الميركاتو الشتوي

نادي #تشيلي يستهدف ضم فيلانويفا

2019/12/04
الساعة 6:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن نادي كولو كولو التشيلي يدرس التعاقد مع نجم نادي الاتحاد كارلوس فيلانويفا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة dalealbo التشيلية، أن نادي كولو كولو يسعى لتدعيم خطي الوسط والهجوم في الميركاتو الشتوي، لكثرة الإصابات ورحيل لاعبه خايمي فالديس.

وأضافت أن المدير الفني لفريق كولو كولو ماريو سالاس، يسعى لتعزيز خط وسطه بالتعاقد مع التشيلي كارلوس فيلانويفا خاصة أنه يُقدم أداء مميزًا خلال الفترة الماضية.

ولفت التقرير إلى أن عقد فيلانويفا صاحب الـ33 عامًا، ينتهي مع الاتحاد بعد موسم واحد، مشددًا على أن اللاعب يُفضل العودة إلى تشيلي واختتام مسيرته هناك، في الوقت الذي يطمح سالاس لضمه.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج محليًا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ12 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والخسارة في 6 مواجهات.

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