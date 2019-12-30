ناد سعودي يُراقب كارلوس إدواردو

المواطن - محمد سمعه

يطمح أحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للتعاقد مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحافية محلية فإن الوحدة هو النادي المهتم بضم إدواردو من أجل تدعيم صفوفه الهجومية.

وفي حال انتقل كارلوس إدواردو لصفوف الفريق الوحداوي، فسيكون ثاني لاعب ينضم من الهلال إلى الوحدة مباشرة بعد التعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا من صفوف الأزرق.

من ناحية أخرى، سيقود مباراة الهلال والعدالة في الدوري اليوم الاثنين، الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك كحكم ساحة ويُعاونه كل من السلوفاكيين سومولاني وبرانيسلاف هانكو، أما الحكم الرابع فهو السعودي خالد صلوي.

وسيكون المجري فيكتور كاساي، حكمًا للفيديو، بينما السعودي خالد الطريس مساعد حكم فيديو.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العدالة على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء اليوم الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من ناحية أخرى، اختارت جماهير نادي الهلال صفقة قوية للفريق الأول لكرة القدم حيث طالبت إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل بالتعاقد مع اللاعب المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط نادي هيلاس فيرونا الإيطالي وشقيق النجم المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر.

وقالت تقارير صحافية إن جماهير الهلال طالبت إدارة النادي بضم سفيان أمرابط الذي يقدم مستويات مميزة مع نادي هيلاس فيرونا الإيطالي.

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