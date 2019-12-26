ناد يوناني يدخل سباق التعاقد مع بريجوفيتش

المواطن - مروة نبيل

أبدى أكثر من ناد رغبته في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الصربي ألكسندر بريجوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة efsyn اليونانية، اليوم الخميس، اهتمام أولمبياكوس بضم بريجوفيتش، وتوقعت وجود اتصالات بين إدارة النادي اليوناني ووكيل أعمال النجم الصربي.

وسبق أن كشفت تقارير صحافية صربية، أن بريجوفيتش يملك عرضًا مميزًا من نادي بشكتاش التركي، بالإضافة إلى عرض آخر من فريقه السابق، باوك اليوناني، وأكدت أن نجم الاتحاد يُفاضل بين الناديين.

وتبدو فرصة عودة بريجوفيتش إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني أكبر، نظرًا لعلاقته المميزة سواء مع مالك النادي واللاعبين أو الجماهير التي تُطالب بعودته.

وانضم بريجوفيتش صاحب الـ30 عامًا، إلى صفوف الاتحاد يناير الماضي، قادمًا من باوك، ولعب مع العميد 25 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز 12 هدفًا وصنع 5 آخرين.

تابعنا على تواصل معنا على