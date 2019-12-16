نانسي عجرم في موسم الرياض

المواطن - الرياض

تحيي المطربة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً مساء غد الثلاثاء على مسرح أبوبكر سالم في منطقة البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

يذكر أن المرة الثانية التي تلتقي فيها نانسي عجرم بالجمهور السعودي، إذ التقته قبل أشهر في حفلة شاركها فيها المغني المصري تامر حسني ضمن الفعاليات ذاتها.

ونشرت نانسي عجرم بوستر الحفلة عبر حسابها في “تويتر”، معلقةً بقولها: “من جديد نلتقي بموسم الرياض.. بحبكن، المملكة العربية السعودية”.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.