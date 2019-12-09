نايف هزازي : #النصر قادر على المنافسة في آسيا

نايف هزازي : #النصر قادر على المنافسة في آسيا

2019/12/09
الساعة 6:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قال اللاعب نايف هزازي نجم نادي الاتحاد والنصر السابق، إن العالمي قادر على المنافسة في بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

وتحدث نايف هزازي في فيديو مع الإعلامي علي العنزي قائلًا: النصر الأقرب لتحقيق دوري أبطال آسيا بعد ما فعله الهلال، والعالمي بالفعل يملك الإمكانيات المناسبة لتحقيق هذا الأمر.

وأضاف هزازي : بيني وبين جماهير النصر علاقة أكثر من رائعة، وأريد القول بأنني أحبهم منذ أن كنت لاعبًا في الاتحاد.

جدير بالذكر أن الهلال، كان تُوج بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019 للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز الهلال ذهابًا بهدف وفاز في لقاء العودة باليابان بنتيجة هدفين دون رد.

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