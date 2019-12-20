نبع الدمار.. الإبادات الأردوغانية للأكراد وتفاصيلها

المواطن - الرياض

جرائم القوات التركية في العملية العسكرية التي أطلقت عليها بهتانًا “نبع السلام” يندى لها الجبين؛ حيث راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء، فضلًا عن تهجير الآلاف.

ضحايا مجزرة “نبع الدمار”، وهو الاسم الحقيقي الذي يجب أن يُطلق على عمليات تركيا في شمال سوريا، أكبر شاهد على جرائم المحتل التركي داخل الأراضي السورية.

مئات القتلى بينهم العشرات من الأطفال والنساء تؤكد تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في شمال سوريا وعفرين وغيرها من المناطق التي تستهدف القوات التركية تطهيرها عرقيًّا شمال سوريا.

جرائم النظام التركي في شمال سوريا تستدعي تدخلًا دوليًّا وتحقيقًا على مستوى نظام الأمم المتحدة لكشف جرائم أردوغان داخل الأراضي السورية، وجرائم الإبادة الجماعية ضد الأكراد.

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