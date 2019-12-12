نبيل العامودي عضوًا في لجنة المراجعة بـ أرامكو

المواطن - الرياض

أكدت هيئة السوق المالية (تداول) أن شركة أرامكو السعودية عينت الدكتور نبيل بن محمد العامودي عضوًا في لجنة المراجعة.

ونشرت تداول عبر الموقع الرسمي، اليوم الخميس، نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين، حيث يشغل نبيل العامودي حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية وقد شغل هذا المنصب هذا العام.

وشغل نبيل العامودي سابقًا منصب مدير إدارة التخطيط للمدى الطويل بشركة أرامكو السعودية، والمسؤول عن استراتيجية التخطيط العام للشركة ومبادرة برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع للشركة، في الفترة من (أكتوبر 2009 م-مايو 2011م)، كما كان مستشارًا عامًا مساعدًا لشركة أرامكو للخدمات في هيوستن في الفترة من (مايو 2011 م-أكتوبر 2012م).

كما شغل العامودي منصب رئيس شركة أرامكو للخدمات في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، في الفترة (أغسطس 2013 م-يناير 2015م)، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ في الفترة (2015م-2017).