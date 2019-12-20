نتائج اجتماع الرياض .. إدارة الاتحاد والنجوم المحليون بأمان

المواطن - محمد سمعه

كشفت نتائج اجتماع إدارة الاتحاد في الرياض، عن وجود الإدارة برئاسة أنمار الحائلي واللاعبين المحليين بأمان بعد وجود احتمالية حول رحيلهم في الفترة الماضية.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد”، عبر حسابه في تويتر، أن الاجتماع انتهى إلى رفض رحيل إدارة أنمار الحائلي بجانب رفض بيع اللاعبين المحليين، مع تكفل إدارة الحائلي بضم لاعبين أجنبيين وتكفل الشرفيين في الاتحاد بضم صفقات أخرى للعميد.

#الدوري_مع_وليد اجتماع #الاتحاد.. رفض رحيل الإدارة وبيع اللاعبين المحليين

أجنبيين بتكفل إدارة الحائلي ولاعبين مرصودة من الشرفيين pic.twitter.com/vc27qX36kG — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 20, 2019

وفي السياق ذاته، أبدت جماهير نادي الاتحاد آراءها حول الاجتماع الذي أقامه مجلس الإدارة، برئاسة أنمار الحائلي، مع نواف المقيرن وشخصيات اتحادية كبرى في الساعات الأولى من صباح الجمعة حول مصير الفريق.

ومن خلال استفتاء طرحه برنامج “الدوري مع وليد” عبر حسابه في تويتر أجاب 70.4 من جماهير العميد بأنه لن يتغير شيء في النادي، بينما قال 7.8% من الجماهير: إنهم متخوفون، وذكر 21.8% بأنهم يشعرون بالتفاؤل بعد اجتماع الرياض.

من ناحية أخرى، وضع نادي الاتحاد يده على الصفقة الأولى التي يُريد إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير.

ويرغب الاتحاد بقيادة المدرب الهولندي هينك تين كات في التعاقد مع المغربي يونس بلهندة لاعب نادي غلطة سراي التركي.

وتُوجد خلافات حاليًّا بين فريق غلطة سراي واللاعب بلهندة؛ مما يجعل فرصة الاتحاد أكبر وأفضل للتعاقد مع اللاعب المغربي في الميركاتو الشتوي.

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