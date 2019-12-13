نتائج الأندية السعودية أمام أبطال إفريقيا بمونديال الأندية

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال بطل قارة آسيا، لمواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي بطل القارة الإفريقية، غدًا السبت، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية قطر 2019.

وقبل مباراة الهلال والترجي، سبق للأندية السعودية أن تقابلوا مع أبطال إفريقيا في مناسبتين بمونديال الأندية، حيث كانت المرة الأولى بين النصر والرجاء البيضاوي المغربي في مونديال الأندية عام 2000، ووقتها فاز النصر برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وسجل للنصر في شباك الرجاء كل من فؤاد أنور وفهد الهريفي وموسى صايب وأحمد بهجة، بينما سجل للرجاء كل من طلال القرقوري وبو شعيب المباركي وفهد الهريفي لاعب النصر بالخطأ في مرماه.

أما المرة الثانية فكانت بين نادي الاتحاد بطل آسيا والأهلي المصري بطل إفريقيا في عام 2005 باليابان، ووقتها فاز الاتحاد بهدف دون رد سجله النجم محمد نور.

وستكون مباراة الهلال والترجي غدًا، هي المرة الثالثة لناد سعودي يُواجه فيها بطل إفريقيا في مونديال الأندية.

وستُقام مباراة الهلال والترجي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في مدينة الدوحة القطرية.

ويسعى الهلال، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور نصف النهائي، ومواجهة نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وكان الهلال تأهل لمونديال الأندية بعد فوزه بدوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني، بينما تأهل الترجي بعد حصده للقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي.