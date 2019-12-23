نتائج الاجتماع الدوري الرابع لاتحاد الكرة
اعتمد أكثر من قرار

نتائج الاجتماع الدوري الرابع لاتحاد الكرة

2019/12/23
الساعة 11:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري الرابع بمقر الاتحاد في العاصمة الرياض.

وجاءت نتائج الاجتماع الرابع لإدارة الاتحاد السعودي كالتالي، اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث، والذي عُقد يوم الخميس العاشر من أكتوبر الماضي في القصيم، متابعة ما تم تنفيذه من قرارات سابقة صدرت في الاجتماعات.

وتم اعتماد لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة ياسر المسحل، لتتولى مراجعة اللوائح التنظيمية الداخلة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وتوسيع عمل مراكز التدريب الرياضية لتشمل جازان والأحساء وتبوك ومكة المكرمة.

كما اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم دعم مالي للأندية المشاركة في الدوري الممتاز للصالات، بالإضافة إلى الاطلاع على المقترح المقدم من لجنة المسابقات الخاص ببرنامج الموسم الرياضي المقبل.

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