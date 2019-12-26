نتائج العدالة خارج ملعبه تُقلق الجماهير

المواطن - مروة نبيل

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة تحقيق نتيجة إيجابية ضد الرائد اليوم، بعد تراجع نتائجه خارج ملعبه في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويلعب الرائد ضد العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عند الساعة 5:55 مساء، في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض العدالة 6 مباريات خارج ملعبه هذا الموسم، نجح في تحقيق الفوز مرة واحدة، وتعادل في أخرى، وخسر 4 مرات، وتمكن من إحراز 6 أهداف، واهتزت شباكه 11 مرة، وذلك قبل مباراته ضد الرائد اليوم.

وفي إطار مواجهات العدالة خارج ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تعادل إيجابيًا مع الأهلي، وخسر أمام كل من؛ التعاون، الفيصلي، الاتفاق، والوحدة.

وجاء فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة الوحيد خارج ملعبه هذا الموسم، عندما تغلب على الجبيل بهدفين مقابل هدف في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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