نتائج #ريال_مدريد في الكلاسيكو مع زيدان

المواطن - مروة نبيل

يخطف كلاسيكو الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة أنظار الجماهير إليه من جميع أنحاء العالم، نظرًا لقوة المنافسة بين الفريقين، ولوجود العديد من النجوم المميزين بين صفوفهما.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد برشلونة على ملعب كامب نو، يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، إلا أن هناك حالة من الغموض حول احتمالية تأجيلها، في حالة حدوث احتجاجات.

ريال مدريد

وتشهد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة المقبلة عودة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان إلى الظهور مجددًا، بعد غيابه عن 4 مباريات بين الفريقين، عقب رحيله عن المرينغي في صيف عام 2018.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت قيادة زيدان 7 مواجهات ضد نظيره برشلونة، ونجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مباراتين، وانتهت مواجهتين بالتعادل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت قيادة زيدان في تسجيل 12 هدفًا في شباك برشلونة، وبفارق هدف عن الفريق الكتالوني.

وغابت الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد برشلونة منذ رحيل زيدان عن المرينغي، حيث خاض 4 مباريات، واحدة تحت قيادة المدرب جولين لوبيتيجي، و3 مواجهات مع سانتياجو سولاري، ولم ينجح في الفوز.

وخسر ريال مدريد في أول مواجهة ضد برشلونة بعد رحيل زيدان بنتيجة 5/1 على ملعب الكامب نو، ليتم إقالة لوبيتيجي، ثم تعادل بنتيجة 1/1 تحت قيادة سولاري، قبل أن يفوز البارشا في المباراتين التاليتين بنتيجتي 3/0 و1/0.

ويطمح زيدان لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لتحقيق الفوز على برشلونة، والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.