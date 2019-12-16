نتائج قرعة الدوري الأوروبي دور 32

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة بطولة الدوري الأوروبي دور 32 عن مباريات مثيرة ستجمع بين الفرق المتأهلة من دور الـ32 الأول في اليورباليج والفرق أصحاب المركز الثالث التي ودعت بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

سبورتينج براجا البرتغالي ضد جلاسكو رينجرز الأسكتلندي. روما الإيطالي ضد جينت البلجيكي. فولفسبورغ الألماني ضد مالمو السويدي. بنفيكا البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني. سالزبورغ النمساوي ضد إينتراخت فرانكفورت الألماني. إنتر ميلان الإيطالي ضد لودوجوريتس البلغاري. مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي. إيه زد ألكمار الهولندي ضد لاسك النمساوي. أرسنال الإنجليزي ضد أوليمبياكوس اليوناني. كلوج الروماني ضد إشبيلية الإسباني. بازل السويسري ضد أبويل القبرصي. سيلتيك الأسكتلندي ضد كوبنهاجن الدنماركي. بورتو البرتغالي ضد باير ليفركوزن الألماني. خيتافي الإسباني ضد أياكس أمستردام الهولندي. سبورتينج لشبونة البرتغالي ضد نادي إسطنبول باشاكشهر التركي. وولفرهامبتون الإنجليزي ضد إسبانيول الإسباني.

جدير بالذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي تُوج بالنسخة الماضية من بطولة الدوري الأوروبي على حساب نادي أرسنال برباعية مقابل هدف في لقاء أُقيم في مايو الماضي بدولة أذربيجان.