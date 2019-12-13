نتائج لويس غارسيا تُقلق جماهير #الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن تعاقده مع المدير الفني الإسباني لويس غارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال خورخي ألميرون.

لويس غارسيا

وبدأ لويس غارسيا صاحب الـ47 عامًا مسيرته التدريبية مبكرًا، حيث إنه اعتزل لعب كرة القدم وهو في سن الـ28، بسبب معاناته من الإصابات المتكررة، ليقرر الاتجاه إلى مجال التدريب.

وفي بداية مسيرة لويس غارسيا التدريبية قاد العديد من الفرق في الدرجات الدنيا بإسبانيا، حيث تولى تدريب فريق فالاخويوسا المنتمي إلى الدرجة الثالثة موسم 2003/ 2004، ونجح في الصعود به إلى الدرجة الثانية، وهو لم يُكمل الـ30 عامًا.

وتعاقد لويس غارسيا على تدريب الفريق الثاني لفياريال ضمن منافسات الدرجة الثالثة في موسم 2005/ 2006، وتعرض لانتقادات شديدة بعدما كان قريبًا من الهبوط، ودرب نادي إلتشي خلال موسم 2006/ 2007.

وعانى المدرب لويس غارسيا من تراجع النتائج في بداية الموسم مع إلتشي، لتتم إقالته سريعًا، وتولى تدريب فريق بينيدورم الإسباني، ثم قاد فريقي ليفانتي وخيتافي بعد ذلك.

وخاض لويس غارسيا أول تجربة خارج إسبانيا، عندما قاد فريق بني ياس الإماراتي، ثم درب فريق بيجين رينهي عام 2017، ونجح في قيادته للتأهل إلى منافسات الدوري الصيني الممتاز.

واحتل نادي بكين رينهي المركز الثامن في الدوري الصيني الممتاز عام 2018، إلا أن رحيل 10 لاعبين أساسيين، تسبب في تراجع مستوى الفريق؛ وهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، لتتم إقالته بعد خسارته العديد من المباريات.

وعاد لويس غارسيا إلى إسبانيا مجددًا من بوابة نادي فياريال، قبل أن تتم إقالته؛ وعاد إلى نادي بكين رينهي مرة أخرى، ولكنه رحل عنه، ليعود إلى التدريب عن طريق نادي الشباب.

خسائر ثقيلة

وتعرض لويس غارسيا لخسائر ثقيلة خلال مسيرته التدريبية، حيث هُزم بثمانية دون رد ضد ريال مدريد عام 2010 حينما كان يقود فريق ليفانتي، وخسر بنتيجة 7/0 أمام أتلتيكو مدريد عام 2013، عندما كان يُدرب خيتافي.