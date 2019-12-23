نجاح 3 عمليات لمريض تعرض لكسور متفرقة بحفر الباطن ‎

المواطن - حفر الباطن

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن بفضل الله من إجراء 3 عمليات جراحية لمريض تعرض لكسور حادة في مناطق متفرقة في الجسم (الكتف الأيمن وعظم الفخذ الأيمن ومفصل الورك الأيسر).

وتم على الفور إجراء عدة عمليات جراحية ناجحة جرى خلالها تثبيت كسور الكتف الأيمن والفخذ الأيمن ومفصل الورك الأيسر بأسياخ وبراغي.

واستمرت العملية لمدة ست ساعات حيث تكللت بالنجاح ولله الحمد . وقد تحسن المريض بشكل كبير وخضع للمتابعة ثم بعد استقرار حالته غادر المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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