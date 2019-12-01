نجل القحطاني: شكرًا آل الشيخ.. أنا عاشق لـ #الهلال
يتابع المباريات من المدرجات

نجل القحطاني: شكرًا آل الشيخ.. أنا عاشق لـ #الهلال

2019/12/01
الساعة 9:01 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وجه عبدالعزيز نجل ياسر القحطاني نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، رسالة إلى جماهير الأزرق قبل مباراة اعتزال والده.

وتُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، بين فريقه الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز بمشاركة نجوم عالميين، ونادي الهلال.

وتحدث ياسر القحطاني عن نجله قائلًا: “عزوز هلالي صميم أكثر مني يحضر المباريات ويُغني مع القوة الزرقاء ويردد الأهازيج”.

وقال عبدالعزيز ياسر القحطاني: “شكرًا تركي آل الشيخ وشكرًا يا جمهور الهلال أنا مو بس أحب الهلال أنا أعشق الهلال”.

 

 

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