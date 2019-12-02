نجمان في #الاتحاد يستعدان للرحيل

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني لنادي الاتحاد قد حدد أول اثنين من لاعبي الفريق الأول اللذين سيرحلان عن صفوف العميد في فترة الانتقالات الشتوية.

وتُشير التقارير الصحافية إلى نية تين كات التخلص من الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو واللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش في الميركاتو الشتوي، مع الإبقاء على التشيلي كارلوس فيلانويفا والبرازيليين جوناس ورومارينيو والحارس مارسيلو غروهي.

يذكر أن فيلانويفا كان رُشح لمغادرة الاتحاد، لكن يبدو أن تين كات سيعطيه فرصة مع العميد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان تين كات طلب من رئيس الاتحاد أنمار الحائلي منحه الفرصة لمدة 30 يومًا، وذلك لتقديم التقرير النهائي عن الفريق مع عرض احتياجات النادي من أجانب ومحليين سواء لضمهم أو مغادرتهم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وستكون أمام المدرب الهولندي مهمة صعبة من أجل انتشال الاتحاد من النتائج السيئة، التي حققها الفريق مؤخرًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد جدد مؤخرًا عقد اللاعب البرازيلي رومارينيو حتى عام 2022، بعدما اهتم الهلال وناد برازيلي بالتعاقد معه.