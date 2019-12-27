نجم أرسنال يفتح النار على أرتيتا

المواطن - محمد سمعه

فتح اللاعب السويسري جرانيت تشاكا، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، النار على المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا؛ بسبب انتقاد الأخير للأول.

وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن أرتيتا حرص على الإشادة بتشاكا أمام وسائل الإعلام، لكن اللاعب السويسري تشاكا غضب من انتقاد أرتيتا له في محادثة خاصة، مما جعل تشاكا يفكر في مغادرة أرسنال في يناير المقبل.

يذكر أن شارة قيادة الفريق كانت سُحبت من تشاكا في عهد المدرب السابق، الإسباني أوناي إيمري؛ بسبب هجوم اللاعب السويسري على جماهير الأرسنال.

وفي وقت سابق، قال راؤول سانليهي مدير الكرة بنادي أرسنال الإنجليزي: إنه يشعر بأن الجانرز سيُنهي الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري في المربع الذهبي تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني ميكيل أرتيتا.

ونقلت صحيفة الميرور البريطانية تصريحات سانليهي الذي قال: هناك درجات مختلفة للنجاح ودرجات مختلفة لتحقق شيء خيالي وعالٍ، وبالطبع نحن نريد العودة والمنافسة على الألقاب ولكن يجب في البداية استقرار الفريق.

وأضاف مدير الكرة بالأرسنال: أهدافنا على المدى القصير، التي نريدها بالفترة الحالية هي إنهاء الموسم بالمربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، وهذا ما يجب أن يتحقق تحت قيادة أرتيتا.

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