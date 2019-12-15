نجم #الاتحاد يرغب في الرحيل ويُورط إدارة الحائلي

المواطن - محمد سمعه

لا تزال توابع خسارة الاتحاد من الفيصلي أمس السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تُلقي بظلالها على الفريق الأول، حيث أبدى أحد لاعبي الاتحاد رغبته الجدية في الرحيل.

وقالت تقارير صحافية إن المدافع المغربي مروان دا كوستا أبدى رغبته بكل جدية في الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد حيث غادر مدينة جدة صباح اليوم الأحد، وطلب إنهاء عقده بسبب التأخير في الحصول على مستحقاته من إدارة أنمار الحائلي.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الاتحادية إجراء بعض الإصلاحات على المستوى الإداري، أتت رغبة دا كوستا بمثابة ورطة لإدارة أنمار الحائلي خاصة أن الإدارة لم تجد بعد البديل المناسب له من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية بيناير.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن الحائلي سيتخذ قرارًا بتعيين حمزة إدريس نجم الاتحاد السابق ليكون مُشرفًا عامًا على الفريق الأول لكرة القدم، حيث يتمتع حمزة إدريس بشخصية قيادية وقوية كما فعل عندما كان مشرفًا على المنتخبات السنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.