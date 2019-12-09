نجم #الترجي : #الهلال فريق عالمي

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، طه ياسين الخنيسي، عن سعادته بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2019، مشيدًا في الوقت ذاته بفريق الهلال الذي وصفه بأنه عالمي.

ومن المقرر أن يبدأ الترجي التونسي بطل إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، مشواره في كأس العالم للأندية التي ستُقام في الدوحة، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2019.

المشاركة الثالثة:

وتحدث الخنيسي عن المشاركة في مونديال الأندية قائلًا: “شرف لكل لاعب المشاركة في منافسة مثل كأس العالم للأندية FIFA، ولعبي لفريق كبير مثل الترجي التونسي فتح لي الأبواب لأشارك ثلاث مرات في هذه البطولة العالمية”.

وتابع: “المشوار كان صعبًا، خاصة الفوز بثاني نهائي في أقل من ستة أشهر، حيث واجهنا خلال مشوارنا الكثير من المباريات الصعبة، أذكر منها مباراة شباب قسنطينة الجزائري، وبعدها المباراة النهائية أمام الوداد المغربي، لكننا برهنا أننا الأفضل في إفريقيا للعام الثاني على التوالي”.

عقدة المباراة الأولى:

وعلق على سبب الإخفاق في النسختين السابقتين قائلًا: “كنا نفكر في نصف النهائي وننسى المباراة الأولى، وكنا نقع في هذه الأخطاء، لكن هذه المرة سنركز فقط على مواجهة الهلال الذي سيكون صعبًا للغاية، فالمهمة الفوز على الهلال ثم التفكير في اللقاء الثاني”.

وأضاف: “نريد أن تكون هذه النسخة مختلفة عن النسخ السابقة، فالعام الماضي مثلًا دخلنا المنافسة بأفضلية على الورق على العين الإماراتي، لكننا خسرنا بسبب نقص الخبرة للأسف، وهذه المرة نريد تصحيح هذه الأخطاء والتحضير بأفضل طريقة ممكنة والتركيز على المباريات أولًا بأول”.

الهلال عالمي:

وعن مواجهة الهلال المقبلة، قال خلال حواره لموقع “فيفا” الرسمي: “الهلال فريق عالمي وليس فقط أفضل فريق في آسيا، فلما تشاهد للاعبين الذين يملكهم على غرار جيوفينكو وجوميز وكارايو، فعلى الورق هو فريق قوي”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “قوة الترجي في المجموعة ولما نكون في أفضل حالاتنا لا يوقفنا أحد، ويوم المباراة من يكون الأكثر تركيزًا حتى الرمق الأخير سيفوز بالمباراة”.

واستكمل: “الفرق العربية تألقت مؤخرًا في البطولات، بداية بالرجاء المغربي ثم الجزيرة الإماراتي ومؤخرًا العين، لكن كما سبق وقلت لا نريد التفكير بهذه الطريقة، ولا نركز على الأدوار المقبلة التي وصلت لها هذه الأندية، لكي لا نقع في نفس أخطاء 2011 و2018، فتركيزنا على الهلال وبعدها سنرى”.

واختتم حواره قائلًا: “الترجي يحلم بمواجهة ليفربول في المنافسة، فنحن فريق متعود على اللعب على الألقاب، والمشاركة في هذه المنافسة في حد ذاتها حلم، ونريد الذهاب إلى أقصى نقطة ممكنة، لكن كما سبق وقلت، لا يجب استباق الأحداث، وعلينا التركيز كل التركيز على المباراة الأولى أمام الهلال، وبعدها لكل مقام مقال”.