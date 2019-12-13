نجم #الترجي : قوة #الهلال تجعل الأخطاء ممنوعة

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدافع التونسي خليل شمام، قائد الترجي الرياضي التونسي، عن رؤيته لمواجهة الهلال بطل آسيا غدًا في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية نسخة 2019.

وقال خليل شمام في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الهلال: نريد الفوز والعبور لدور نصف النهائي، ولكننا نُقدر قوة نادي الهلال؛ ولهذا فإن الأخطاء ممنوعة أمام بطل آسيا لقدرته على استغلالها.

وتابع شمام: راقبنا الهلال جيدًا في مباراتي الذهاب والإياب أمام نادي أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا، ووضعنا الخطة المناسبة لمواجهة بطل آسيا.

وأضاف قائد الترجي: استفدنا للغاية من خسارتنا أمام العين الإماراتي في مونديال الأندية عام 2018، وسنُطبق ما تعلمناه أمام الهلال.

جدير بالذكر أن مباراة الهلال والترجي تنطلق غدًا السبت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وفي حال فاز الهلال على الترجي فسوف يُواجه نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في دور نصف النهائي.