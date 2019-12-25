نجم الحزم يسعى لمعادلة رقم إدواردو

المواطن - مروة نبيل

يُقدم النجم السويدي كارلوس ستراندبيرج مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم خلال الفترة الأخيرة.

ونجح كارلوس ستراندبيرج في تسجيل 3 من أهداف الحزم الأربعة الماضية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراة الهلال.

ويُعتبر تسجيل ستراندبيرج في 3 مباريات متتالية هو ثاني أطول سلسلة حالية للاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نجم نادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو الذي هز الشباك في 4 مواجهات بشكل متتالٍ.

ويلعب الحزم ضد الهلال عند الساعة 7:50 مساء يوم غد الخميس، على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

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