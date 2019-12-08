نجم #النصر السابق يُهاجم رينارد

المواطن - محمد سمعه

هاجم فهد الهريفي، نجم نادي النصر السابق، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، وذلك بعد خسارة الأخضر لنهائي خليجي 24 أمام منتخب البحرين.

وكتب الهريفي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: تلعب الحمدان والبريكي وتمشي معك مباراة وتفوز مو معناتها إنك صح، فقط يجب أن تعلم أنك كنت في يومك وما صححت خطأك.

وتابع الهريفي: لديك لاعبين أطراف رائعين وحلول فردية وتوغل وعرضيات وتسديدات وعبدالفتاح عسيري والبيشي، ورغم عدم مشاركاتهم من بداية البطولة ثم في الأخير تأتي بعبدالفتاح متأخر.

وفي السياق ذاته، أبدت الجماهير السعودية حزنها الشديد، وذلك بعد خسارة المنتخب السعودي اليوم الأحد للقب خليجي 24 أمام المنتخب البحريني بهدف دون رد.

واتفقت معظم آراء الجماهير عبر تويتر على أن الأخضر لم يُظهر أنيابه الهجومية الحقيقية في مباراة البحرين، بجانب عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينارد على قراءة نقاط الضعف في المنتخب البحريني من أجل إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب الأحمر.

وانتقد البعض إهدار قائد المنتخب السعودي، سلمان الفرج، لركلة الجزاء في الشوط الأول حيث رأى البعض منهم أن إحرازها كان سيحقق فارقًا إيجابيًّا للمنتخب السعودي ويقربه من تحقيق اللقب الخليجي.

وقالت فئات أخرى من الجماهير: إن الأخضر حقق مجهودًا يُشكر عليه بوصوله للنهائي، خاصة أن المنتخب السعودي لم يكن مرشحًا من البداية للقب الخليجي بعد الخسارة أمام منتخب الكويت بالجولة الأولى.