نجم #الهلال يحذر منافسيه ويكشف أمنياته بالمونديال

المواطن - محمد سمعه

وجّه الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع نادي الهلال رسالة إلى منافسي أزرق العاصمة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جانج هيون سو في تصريحات لـ برنامج ” الدوري مع وليد” : الهلال يتحضر الآن للمشاركة في كأس العالم للأندية ونحن أبطال لـ آسيا، هدفنا هو التألق في المونديال ومواجهة نادي ليفربول في النهائي.

وأضاف مدافع الهلال: الأزرق يريد التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، بعدما فقدنا اللقب لمصلحة النصر.

جدير بالذكر أن نادي الهلال سيواجه، نادي الترجي الرياضي التونسي يوم 14 ديسمبر الجاري في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في قطر.

وكان الهلال تُوج بلقب دوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي، بعد الفوز على أوراوا الياباني بثنائية دون رد في إياب النهائي.

وسجل هدفي الهلال في شباك أوراوا كل من سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز.