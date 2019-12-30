نجم برشلونة لن يحضر إلى السعودية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين عن غياب نجمه عن مباريات السوبر الإسباني المقرر إقامتها في السعودية بداية من الثامن من يناير المقبل.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم إن أرثر ميلو نجم وسط منتخب البرازيل والبارشا سيغيب عن مباريات برشلونة لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

ويُعاني الحارس الألماني مارك تير شتيجن حارس برشلونة من إصابة تهدد مشاركته بمباراة برشلونة وإسبانيول في كلاسيكو إقليم كتالونيا بالدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباريات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير 2020، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق فالنسيا، يوم 8 من شهر يناير عند الساعة الثامنة مساء، وسيلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي عند الثامنة مساء أيضًا، على أن تُقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم 12 يناير.

وستكون أسعار تذاكر مباريات دور نصف النهائي في كأس السوبر الإسباني 75 ريالًا، بينما سيكون سعر تذكرة المباراة النهائية 150 ريالًا.

تابعنا على تواصل معنا على