نجم برشلونة يُحرّض مواطنه على العصيان في يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

فتح الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، الباب أمام مواطنه ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي للانضمام لـ البارشا.

وتحدث دي يونج لصحيفة De Telegraaf الهولندية قائلًا: من 6 أشهر مضت كان بإمكان دي ليخت القدوم إلى برشلونة، ولكنه فضّل الذهاب إلى إيطاليا.

وأضاف نجم برشلونة: دي ليخت يقدم أداءً جيدًا مع يوفنتوس، وهو قادر على اللعب لبرشلونة في السنوات المقبلة، هذا ما أراه.

يذكر أن دي ليخت تواجد على دكة الاحتياط بمباراة يوفنتوس ولاتسيو التي أُقيمت يوم الأحد الماضي بالمملكة ضمن مباراة السوبر الإيطالي، حيث تُوج لاتسيو باللقب بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف.

وكان دي يونج ودي ليخت رحلا عن أياكس الهولندي في صيف 2019، فاتجه الأول لبرشلونة والثاني لليوفي بعد موسم مميز مع أياكس انتهى بالتتويج بلقب الدوري الهولندي والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018- 2019.

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