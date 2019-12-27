نجم توتنهام يُقرب بيل من مغادرة ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

ازدادت التكهنات حول إمكانية عودة نجم ريال مدريد الإسباني، الويلزي غاريث بيل إلى توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية نقلًا عن دورية El Desmarque الإسبانية، ترحيب توتنهام لعرض كريستيان إيركسن على ريال مدريد بجانب 25,7 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع بيل.

وكان بيل قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى الدوري الصيني الصيف الماضي، ولكن بعد إشادته مؤخرًا بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، زادت التكهنات حول عودته إلى توتنهام في صفقة تبادلية مع إيركسن.

وينتهي عقد النجم الدنماركي إيركسن مع توتنهام الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يوافق ريال مدريد على هذا العرض، خاصة أن القيمة السوقية لنجمه الويلزي بيل انخفضت إلى 34 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويتبقى في عقد غاريث بيل مع الفريق ريال مدريد الإسباني، عامان ونصف العام، يحصل بموجبها على 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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