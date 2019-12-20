نجم ريال مدريد على رادار تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي بقوة في مفاوضات التعاقد مع البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني.

ويعاني جونيور من عدم المشاركة بصورة منتظمة مع ريال مدريد، وتحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال موقع El Desmarque: إن تشيلسي واحد من الأندية الإنجليزية المهتمة بضم فينسيوس جونيور، حيث يتنافس مع تشيلسي “مانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام وولفرهامبتون” من إنجلترا.

من ناحية أخرى، يستعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد الإسباني، لتجديد عقده مع الريال خلال الفترة المقبلة.

ونجح بنزيمة، صاحب الـ32 عامًا، في التألق مؤخرًا مع ريال مدريد؛ حيث سجل 16 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن نادي ريال مدريد يريد تجديد عقد بنزيمة لمدة موسمين حتى نهاية موسم 2022- 2023.

وأضاف تقرير آس أن بنزيمة سعيد بتمديد العقد لمدة قصيرة مع الريال.

وسجل بنزيمة مع نادي ريال مدريد 12 هدفًا في الدوري الإسباني بالموسم الجاري، حيث يُنافس الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على صدارة هدافي الليجا.

تابعنا على