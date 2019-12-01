نجم #عمان : ندخل مباراة #السعودية للفوز

المواطن - محمد سمعه

أكد سعيد الرزيقي مهاجم المنتخب العماني، أن منتخب بلاده سيدخل مباراة المنتخب السعودي غدًا الاثنين من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

وسيقابل المنتخب السعودي، نظيره منتخب عمان في تمام الثامنة من مساء الغد الاثنين بتوقيت المملكة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج.

وقال الرزيقي في تصريحات إعلامية: المنتخب العماني يملك فرصتين أمام المنتخب السعودي، وشعارنا هو الفوز فقط ليس إلا.

وأضاف سعيد الرزيقي: بالطبع أتمنى المشاركة أمام الأخضر، لكن القرار في الأول والآخر للمدرب، وأتمنى من وسائل الإعلام أن تكون هادئة في توجيه انتقاداتها للمنتخب العماني.

وكان المنتخب العماني، تعادل في الجولة الأولى مع منتخب البحرين، وفاز أمس السبت على المنتخب الكويتي.

في وقت سابق، قال المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، إن تأهل الأخضر لنصف نهائي كأس الخليج أصبح في يديه.

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحافي قائلًا: حسم التأهل لدور الأربعة أصبح بأيدينا فقط ولذلك يجب أن نعمل خلال يوم واحد فقط بشكل جيد، لنكون جاهزين غدًا الاثنين أمام عمان لتحقيق هدفنا.

وتابع رينارد: مباراتنا أمام عمان صعبة للغاية لأننا نواجه المنتخب حامل اللقب، وبالطبع المنتخب العماني يملك الحافز الكبير للدفاع عن لقبه.