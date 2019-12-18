نجم فلامنغو: الهلال فريق صعب.. وعانينا لهز شباكه

المواطن - مروة نبيل

اعترف نجم فلامنغو البرازيلي خيورخيان دي أراسكايتا، بأن الهلال فريق صعب، وظهر بشكل مميز في الشوط الأول من مباراة الفريقين بالأمس.

ولعب الهلال ضد فلامنغو بالأمس ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019، وسيطر الزعيم على الشوط الأول وتقدم بهدف، قبل أن يُسجل الفريق البرازيلي ثلاثية في الشوط الثاني، ويخطف بطاقة التأهل.

وتحدث خيورخيان عن مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائلًا: “أظهرنا أننا فريق قوي ذهنيًا حتى عندما نتأخر في النتيجة”.

وأضاف: “كان البعض يرشحنا، لكننا كنا نعرف أننا سنواجه فريقًا صعبًا، الحفاظ على التركيز طوال 90 دقيقة كان مهمًا جدًا لتسجيل الأهداف، تميز الشوط الأول من المباراة بتسجيل الهلال هدفًا مبكرًا وبصعوبة نجح فلامنغو في فرض أسلوب لعبه، شعرنا بالإحباط نوعًا ما في فترة الاستراحة بين الشوطين، لأننا لم نحقق مرادنا”.

وعن غضب المدرب خورخي جيسوس من اللاعبين وتسجيله لهدف التعادل، قال: “ساعدنا المدرب على تغيير بعض الجوانب التكتيكية للعودة بشكل أفضل في الشوط الثاني، وسجلنا هدف التعادل مبكرًا، وأعتقد أنه رفع معنوياتنا لتسجيل الهدفين الآخرين”.

واختتم تصريحاته لموقع فيفا الرسمي قائلًا: “برونو هنريكي أظهر قيمته الفنية كلاعب، والموسم الرائع الذي يقدمه معنا. نحن جميعًا سعداء جدًا له، لأنه يساهم في تحقيق الفريق أفضل النتائج”.