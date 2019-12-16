نجم فلامنغو: مستعدون لمواجهة الهلال.. وهدفي الفوز بالمونديال

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي، فيليبي لويس، على أهمية مواجهة الهلال بطل آسيا 2019، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يحلم بحصد لقب كأس العالم للأندية.

ويلعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، مساء يوم غد الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما تجاوز الزعيم فريق الترجي الرياضي التونسي في أولى مبارياته بالمونديال.

وتحدث عن حلم الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية قائلًا: “لقد سبق لفرق أخرى من أمريكا الجنوبية أن جاءت إلى هنا وسقطت في الدور قبل النهائي، لذلك نحن نولي أهمية قصوى لهذه المباراة. وبعد ذلك سوف نفكر في النهائي، إذا تأهلنا”.

وعن معرفتهم بفريق الهلال خاصة أن خورخي جيسوس درب الزعيم من قبل، قال: “مدربنا كان يتولى تدريبهم من قبل. فهو من بدأ تشكيل الفريق، لذلك فإنه يعرف طريقة لعبهم حق المعرفة. نحن مستعدون جيدًا لهذه المباراة”.

وتابع: “مع مرور السنين ومع اقتراب موعد الاعتزال، أصبحت أكثر طموحًا وأرغب دائمًا في الفوز. الآن حان موعد كأس العالم ونحن نريد الفوز به. لقد فزنا بالدوري وكوبا ليبرتادوريس، لكن الطموح مستمر للفوز بالمزيد من الألقاب”.

وأضاف: “نحن نريد الاستحواذ على الكرة دائمًا في كأس العالم للأندية، بغض النظر عن طبيعة الخصم. أسلوبنا يقوم على امتلاك الكرة والضغط على الخصم طوال الوقت مع السعي إلى استعادة الكرة ومن ثم الاستحواذ عليها وبناء الهجمة”.

واختتم تصريحاته لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائلًا: “لدينا لاعبون يتميزون باندفاع كبير للغاية في الربع الأخير من الملعب ومهاجمون قادرون على حسم المباريات”.