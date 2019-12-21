نجم لاتسيو: غدًا سنعرف من صاحب الرغبة لخطف اللقب

المواطن - محمد سمعه

أوضح البوسني سيناد لوليتش، لاعب وسط نادي لاتسيو الإيطالي، أنه سعيد للغاية بمواجهة نادي يوفنتوس، واصفًا إياه بأنه واحد من أفضل الفرق الإيطالية.

وتحدث لوليتش في المؤتمر الصحافي قبل مباراة السوبر الإيطالي قائلًا: شرف كبير لنا مواجهة نادي يوفنتوس فهو واحد من أفضل الفرق الإيطالية في الداخل والخارج.

وتابع نجم لاتسيو: ميراليم بيانيتش نجم اليوفي هو لاعب قوي، وغدًا في السعودية سنرى من سيكون لديه الرغبة الأكبر للفوز بالكأس.

ويسعى لاتسيو الذي يقوده المدرب سيميوني إنزاغي لمواصلة مستوياته المميزة هذا الموسم على الصعيد المحلي، بعد فوزه في 8 مواجهات متتالية تضمنت هزيمة حامل اللقب وخصمه في هذه المباراة يوفنتوس بنتيجة 3- 1، حيث يأمل في تكرار تميزه وحصد أول ألقاب الموسم الذي حققه في 4 مناسبات مضت، فضلًا عن حصده لقبين للدوري، وتوّج بالكأس 7 مرات، إضافة إلى لقبي كأس الاتحاد الأوروبي والسوبر الأوروبي.

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