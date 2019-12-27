المواطن - محمد سمعه

قال البرتغالي ريكاردو بيريرا، مدافع ليستر سيتي الإنجليزي: إن مواطنه روي فيتوريا مدرب النصر ساهم كثيرًا في تطوير أدائه عندما قام بنقله للعب في مركز الظهير الأيمن في نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي.

ونقلت صحيفة tribunaexpresso البرتغالية تصريحات بيريرا الذي قال: بالفعل فيتوريا ساهم في نقلي لمركز الظهير الأيمن، لقد كان قراره بمثابة الهدية لي؛ لأنه منحني الفرصة للعب لفترة أطول، وعندما انتقلت إلى بورتو طورت نفسي في مركز الجبهة اليمنى.

وكان ليستر سيتي خسر أمس الخميس من نادي ليفربول بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليستر سيتي حاليًّا المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.

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