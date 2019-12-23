نجم ليفربول على رادار ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

وضع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنظاره على التعاقد مع اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي في صيف 2020.

ويرغب زيدان في التعاقد مع جناح أيسر قوي، على الرغم من التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي السابق في صيف العام الحالي.

وتألق ساديو ماني مؤخرًا مع ليفربول، ببطولة كأس العالم للأندية مساهمًا في تتويج الريدز بالبطولة للمرة الأولى.

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد كان تعادل بالأمس بدون أهداف مع نادي أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

وكان ليفربول تُوج بمونديال الأندية بعد الفوز أول أمس السبت على حساب نادي فلامنغو البرازيلي بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

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