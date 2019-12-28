نجم يوفنتوس على رادار باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

يُركز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على التعاقد مع اللاعب الألماني إيمري تشان، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أن إيمري تشان لن يمانع الانتقال لـ باريس سان جيرمان في يناير، خاصة أن اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية يريد اللعب لدقائق أكثر مع النادي الفرنسي.

وكان اسم إيمري تشان ارتبط بالرحيل عن يوفنتوس في ظل عدم اعتماد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري عليه في مباريات اليوفي.

يذكر أن تشان انضم لصفوف اليوفي في صيف 2018 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.

وكان يوفنتوس تخلى عن المهاجم الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش المنتقل لصفوف نادي الدحيل القطري مؤخرًا.

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