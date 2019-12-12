نجوم سعوديون تركوا بصمات لا تُنسى بمونديال الأندية

المواطن - محمد سمعه

نجح أربعة لاعبين سعوديين في تسجيل أسمائهم بحروف من نور في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بتسجيل أهداف لفرقهم السعودية التي شاركت في البطولة.

وكانت البداية في عام 2000، النسخة التي شارك فيها نادي النصر ” العالمي” حيث كان فهد الهريفي أول لاعب سعودي يسجل في مونديال الأندية بواقع زيارته لشباك نادي الرجاء المغربي ونادي ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن النجم فؤاد أنور نجم الكرة السعودية السابق سجل للنصر في شباك الرجاء المغربي في نسخة عام 2000 بمونديال الأندية، ووقتها فاز النصر على الرجاء برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وخسر من ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف، وخسر من فريق كورينثيانز البرازيلي بثنائية دون رد.

أما في نسخة مونديال الأندية بـ 2005 فسجل اللاعب محمد نور هدف فوز الاتحاد على الأهلي المصري بطل إفريقيا في ذلك الوقت، وعاد محمد نور وحمد المنتشري ليسجلا هدفي الاتحاد بشباك نادي ساو باولو البرازيلي في دور نصف النهائي، في مباراة انتهت بخسارة الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين.

يذكر أن الهلال سيواجه نادي الترجي التونسي بعد غد السبت في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية، حيث يسعى الهلال إلى الفوز من أجل العبور لدور نصف النهائي ومواجهة نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.