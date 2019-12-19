نجوم لاتسيو يصلون السعودية

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم الخميس عن وصول بعثة نادي لاتسيو إلى السعودية استعدادًا لمواجهة نادي يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي يوم الأحد القادم.

وذكر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر أن بعثة لاتسيو وصلت إلى المملكة استعدادًا لمواجهة اليوفي على كأس السوبر.

وستُقام مباراة يوفنتوس ولاتسيو يوم 22 ديسمبر على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتترقب الجماهير في جميع أنحاء العالم مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في بطولة كأس السوبر الإيطالي المقرر إقامتها في العاصمة الرياض.

وأشار حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن 74.2% من بطولة السوبر الإيطالي على مر التاريخ تذهب إلى بطل الدوري على حساب الفريق الفائز بلقب الكأس.

يذكر أن يوفنتوس تُوج بالدوري الإيطالي موسم 2018-2019، بينما فاز لاتسيو بلقب كأس إيطاليا بالموسم الماضي.

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