نساء المملكة يلهمن سيدات العالم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

من طاهيات من الطراز العالمي إلى خبيرات التجميل، إلى أول سفيرة في المملكة لدى الولايات المتحدة، قالت المجلة البريطانية الرائدة، غلامور، إن نساء المملكة يلهمن نساء العالم، وأبرزت نماذج من النساء الرائدات في المملكة من الموضة والموسيقى والسينما إلى السياسة والاقتصاد.

1- ريما بنت بندر آل سعود:

هي أميرة ، وعلى عكس عالم ديزني حيث تجوب الأميرات حول القصور، تعمل أول سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة بجد دون كلل لتمكين السيدات السعوديات في مجال الأعمال التجارية.

2- كوزماتيك:

أول فتاة دي جي في المملكة، 27 عامًا، صعدت إلى مكانة بارزة بعد التغييرات الاجتماعية التي طالت المملكة، نشأ حبها للموسيقى في طفولتها، وطورت نفسها في هذا المجال ذاتيًا عبر الإنترنت.

3- نورة الفايز:

محبّة لتعليم الإناث، عملت في البداية كمدرسة، لتصبح أول امرأة تشغل منصب نائب وزير في تاريخ المملكة، وكان تعيينها قرارًا تاريخيًا وصفته بأنه مصدر فخر لجميع النساء، وأصبحت واحدة من أضواء القيادة النسائية في العالم العربي.

4- هيفاء المنصور:

السيدة البالغة 45 عامًا، هي أول مخرجة سينمائية في المملكة، وأعمالها الفنية رائدة، وحازت على جوائز دولية وعالمية، وحصلت مؤخرًا على جائزة Crystal في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019 في دافوس؛ لقيادتها في التحول الثقافي في العالم العربي.

5- لبنى العليان:

هي في المرتبة الـ 86 من بين أقوى امرأة في العالم، وهي الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان السعودية، وأول امرأة تترأس بنكًا سعوديًا.

6- لجين العبيد:

في عام 2014، وبعد ثلاث سنوات من العمل الشاق، أطلقت لجين العبيد منظمة تسامي، وهي مؤسسة تطوعية غير الربحية، وتهدف لإحداث فرق في المجتمع، وتم تكريمها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لعملها المذهل بإجراء تغييرات عميقة في المجتمعات المحلية.

7- سمية جبرتي:

نجمة في قائمة أقوى نساء الشرق الأوسط، وهي أول محررة في إحدى الصحف السعودية ورئيسة تحرير سابقة ، تمتع بصوت صحفي جريء وشجاع.

8- بيان محمود زهران :

بيان، 34 عامًا، باتت في 2013 أول محامية سعودية على الإطلاق، وكرست وقتها في تأسيس حملة دؤوبة لتعليم النساء حقوقهن القانونية.

– بسمة الخريجي:

سيطرت الطاهية على مشهد الطعام في المملكة لأكثر من 15 عامًا، وهي رائدة أعمال، حيث أسست The Social Group، وأطلقت أول مطعم لها The Social Kitchen ثم The Social Bakery، وقد اختيرت مديرة لمهرجان جدة الدولي للمأكولات والمشروبات لهذا العام والعام المقبل.

9- مريم موصللي:

رائدة في مجال الأزياء الفاخرة في العالم العربي، بدأت حياتها صحفية قبل أن تصبح رائدة أعمال في مجال الأزياء وأسست Niche Arabia وهي شركة استشارية فاخرة، وتم الإشادة بها على نطاق دولي واسع، وكانت المحترفة العربية الوحيدة التي تمت دعوتها لحضور حفل التصميم في عام 2015، والذي استضافته ميشيل أوباما.

10- أضواء العريفي:

أول سعودية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجاء ذلك تتويجًا لسنوات في عملها المتفاني لتمكين المرأة في مجال الرياضة.

