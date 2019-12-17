نظام كاميرات مراقبة لاسلكي جديد من آنكر

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أطلقت شركة آنكر نظام كاميرات المراقبة eufyCam 2C اللاسلكي، والذي يتألف من كاميرتين بدقة Full HD 1080 بيكسل.

وأوضحت الشركة الصينية أن النظام يدعم فئة الحماية IP67، ويمكن استخدامه في الأماكن المغلقة والمفتوحة بفضل مقاومته لظروف الطقس، ويمتاز ببطارية تعمل حتى 180 يوماً.

وصُمم نظام كاميرات المراقبة للكشف الموثوق للإنذارات الكاذبة بسبب الطيور، أو الحيوانات، والأوراق وتقليل عدد الإنذارات الخاطئة بنسبة تصل إلى 95% مقارنة بالموديلات السابقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم النظام الرؤية الليلية وذاكرة eMMC سعة 16 غيغابايت مع إمكانية التخزين السحابي. وللتحكم الصوتي يدعم النظام المساعد الصوتي غوغل أسيستنت، وأمازون Alexa.