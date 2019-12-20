نفاد تذاكر حفل ميدل بيست وآل الشيخ: الوعد الجمعة

المواطن - الرياض

وعد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ بالمزيد من المفاجآت في فعاليات حفل ميدل بيست الذي يقام في الرياض حاليًا.

ونفدت تذاكر حفل يوم الجمعة في وقت مبكر من مساء الخميس فيما رفع تركي آل الشيخ سقف الحماس والتوقعات بتغريدة أكد فيها أن حفل اليوم سيكون أضخم من حفل الخميس.

وقال آل الشيخ في تغريدة أمس بعد انتهاء حفل ميدل بيست الأول: “اللي شفتوه اليوم نمزح معكم بس … بكره شي ثاني اليوم ولا شي وعد”.

واستقطب الحفل الذي أقيم ليلة أمس أكثر من 130 ألف مشاهد، فيما يتوقع أن يتزايد الإقبال على حفلي اليوم وغدًا.

وانطلقت فعاليات مهرجان ميدل بيست أمس الخميس 19 ديسمبر، ويستمر حتى السبت 21 ديسمبر 2019م، ويدعم المهرجان العديد من المواهب السعودية، التي تقدم نفسها لزوار المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط لأول مرة على المسرح.

ويأمل المنظمون أن يجتذب مهرجان مدل بيست 200 ألف شخص على مدار 3 أيام.

ولفت التنظيم السعودي أنظار العالم حيث علقت مجلة مجلة بيلبورد الأمريكية المتخصصة في مجال صناعة الموسيقى، على الحدث بالقول إن التقدم الكبير في المملكة مع وجود نحو 33 مليون مستمع للموسيقى، يجعل دور المملكة في مجال الترفيه رائدًا، بل وعلى الأرجح ستصبح القوة العظمى في مجال الموسيقى الحية في الشرق الأوسط.

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