نفط الخليج: جاهزون لاستئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة

المواطن - الرياض

أكد عبدالله السمیطي، الرئیس التنفیذي للشركة الكویتیة لنفط الخلیج، جھوزیة فریق العملیات المشترك في الوفرة لبدء استئناف عملیات الإنتاج في المنطقة المقسومة بین المملكة والكویت.

وأضاف أن فریق العمل في العملیات المشتركة أثبت كفاءته العالیة في الحفاظ على صیانة وسلامة المنشآت والمرافقين”.

ولفت إلى أن فریق العملیات المشتركة ینتظر فقط صدور الأوامر والتعلیمات لعودة الإنتاج فعلیاً، مؤكداً استعدادھم والتزامھم بالمعاییر العالمیة.

من جانبه، قال محمد المري، رئیس “شیفرون العربیة السعودیة”، إنه خلال فترة التوقف تمت مراجعة خطط العملیات للتأكد من جاھزیة إعادة الإنتاج في العملیات المشتركة بالوفرة.

وأشار إلى أنه خلال فترة توقف العملیات استمرت “شیفرون” و”نفط الخلیج” بتنفیذ المشاریع المتعلقة بسلامة البیئة، تماشیاً مع القوانین البیئیة، بحسب ما ذكرت العربية.

ووقعت المملكة والكويت، يوم أمس، اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج البترولي في الجانبين.

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