نفوق أكبر أنثى وحيد قرن في العالم

المواطن - متابعة

قالت السلطات: إن أنثى وحيد قرن يُعتقد أنها الأطول عمرًا بالعالم نفقت عن 57 عامًا في محمية بتنزانيا.

وأعلنت هيئة حماية منطقة نجورونجورو أن (فاوستا)، وهي أنثى وحيد قرن أسود كانت تعيش داخل المحمية، نفقت لأسباب طبيعية يوم الجمعة.

وذكر بيان للهيئة ”السجلات تظهر أن فاوستا عاشت أكثر من أي وحيد قرن في العالم وظلت في المراعي الواسعة بمنطقة نجورونجورو لأكثر من 54 عامًا قبل نقلها إلى المحمية عام 2016، حيث أمضت آخر ثلاث سنوات في حياتها“.

وعثر أحد العلماء على فاوستا أول مرة عام 1965 عندما كان عمرها يتراوح بين ثلاثة وأربعة أعوام، لكن صحتها بدأت تتدهور عام 2016 حين تعرضت لهجوم من ضباع نُقلت بعده إلى المحمية.

وبحسب الهيئة فإن متوسط عمر وحيد القرن يصل إلى 40 عامًا إذا عاش في البرية، لكنه قد يعيش عقدًا إضافيًّا إذا كان في محمية.

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