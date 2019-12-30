نقاش مشتعل بين حكمين حول صحة ضربة جزاء النصر

المواطن - محمد سمعه

دخل الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق محمد فودة في نقاش مشتعل ومثير مع الحكم السابق فهد المرداسي للحديث حول صحة ضربة جزاء النصر التي سددها المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة الفيحاء التي أُقيمت أول أمس بالجولة الـ13 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد فودة في مداخلة هاتفية لـ برنامج ” الدوري مع وليد” : نحن نطبق نص القانون وليس تعليمات، يد لاعب الفيحاء كانت في وضع غير طبيعي ولهذا فإن احتساب ركلة جزاء للنصر أمر صحيح.

وأضاف فودة: نص القانون واضح ولا يجب تفسيره.

ورد الحكم السابق المرداسي قائلًا: هناك تعليمات بالفيفا تُشير إلى احتساب ركلة الجزاء يكون وفقًا لضوابط معينة ولاعب الفيحاء لم يكن في وضع مثير للشك حتى تُحتسب عليه ركلة الجزاء، وأنا قمت بتوجيه سؤال للعديد من خبراء التحكيم في الفيفا وأكدوا عدم صحة ضربة جزاء النصر.

وتواصل النقاش فقال فودة: نحن لا نُطبق التعليمات كما ذكرت، نص القانون واضح وما فعله حكم لقاء الفيحاء والنصر باحتساب ركلة الجزاء أمر صحيح.

وكان المرداسي غرّد عبر حسابه في تويتر أمس الأحد مؤكدًا عدم صحة ضربة جزاء النصر فقال: رأي الاتحاد الدولي والآسيوي في مثل هذه الحالات، لا تعد مخالفة، إذا جاءت الكرة من زميل اللاعب، وحدث بعد ذلك لمس الكرة باليد.

وأضاف المرداسي: إلا إذا كانت هناك حركة إضافية لليد، وفي هذه الحالة يد اللاعب قبل لعبها من الزميل وهي في نفس الوضع، ولم يقم بعمل حركة إضافية، وبالتالي ركلة الجزاء المُحتسبة للنصر غير صحيحة.

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