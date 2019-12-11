نقطة تمنح أرامكو ميزة تنافسية لا مثيل لها

المواطن - الرياض

تتربع المملكة على عرش أكبر احتياطيات نفطية تقليدية في العالم وثاني أكبر احتياطيات مؤكدة بعد فنزويلا، بحسب ما أكدته دراسة مستقلة لشركة DeGolyer and MacNaughton التي أكدت أيضًا دقة تقديرات شركة أرامكو في هذا الشأن.

فاحتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا تقدر بـ303 مليارات برميل إلا أن 75% منها مصنف كاحتياطيات نفط ثقيل وهو كثيف الكربون ومكلف لإنتاجه وتحويله إلى منتجات قابلة للاستخدام، بحسب العربية.

أما احتياطيات النفط المؤكدة للمملكة فكلها تقليدية وتبلغ تكلفة استخراجها 4 دولارات للبرميل، لتكون من بين الأقل تكلفة في العالم، وهو ما يمنح أرامكو ميزة تنافسية لا مثيل لها.

وكشفت الدراسة المستقلة لشركة DeGolyer and MacNaughton عن زيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز في المملكة، لتتجاوز التقديرات السابقة لشركة أرامكو.

وأفادت الدراسة أن احتياطيات النفط المؤكدة لشركة أرامكو بلغت 268.5 مليار برميل منها 263.1 مليار برميل في منطقة امتياز أرامكو كما بنهاية عام 2017 ونحو 5.4 مليارات برميل في المنطقة المقسمة المملوكة للسعودية والكويت.

أما بالنسبة لاحتياطيات الغاز، فقدرتها دراسة D and M بـ325.1 تريليون مليار قدم مكعبة قياسية، منها 319.5 تريليون مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز في منطقة امتياز أرامكو و5.6 تريليون مليار قدم مكعبة قياسية في المنطقة المقسمة المملوكة للسعودية والكويت.

وتتماشى المراجعة المستقلة التي أجرتها شركة D and M مع رؤية المملكة 2030 التي تحرص على شفافية ودقة جميع البيانات الهامة خاصة مع طرح شركة أرامكو لحصة من أسهمها في أكبر اكتتاب على مستوى العالم.