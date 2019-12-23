نقل ريكاردو ماتشادو إلى المستشفى
قبل مباراة التعاون وأبها

نقل ريكاردو ماتشادو إلى المستشفى

2019/12/23
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ريكاردو ماتشادو، لوعكة صحية قبل مباراة أبها اليوم في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ريكاردو ماتشادو تعرض لنزلة برد نُقل بسببها إلى المستشفى في أبها، وفضل المدرب باولو سيرجيو استبعاده من مباراة اليوم بناء على نصيحة الجهاز الطبي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره أبها بهدف دون رد، ليودع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

يُذكر أن التعاون هو حامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نادي الاتحاد بثنائية لهدف في المباراة النهائية في شهر مايو الماضي.

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