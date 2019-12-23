نقل مباراة الإياب بين الشباب والشرطة العراقي إلى الأردن

المواطن - مروة نبيل

أكدت قناة أبو ظبي الرياضية، وفقًا لمصادرها الخاصة، نقل مباراة الشباب والشرطة العراقي في إياب دور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال إلى الأردن، بدلًا من إقامتها في البحرين.

ولعب الشباب والشرطة العراقي، مساء اليوم الاثنين، على إستاد الأمير خالد بن سلطان ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وانتهت المباراة بفوز الليوث بسداسية دون رد.

وسجل سداسية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في شباك الشرطة العراقي كل من؛ هاتريك للنجم دانيلو أسبريا، وثنائية للنجم سياستياو جونيور، وكريستيان دافيد.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مواصلة التألق في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمنافسة على اللقب؛ لمصالحة جماهيره بعد تذبذب النتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

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