نقل مباراة الاتحاد والفتح إلى الشرائع

المواطن - مروة نبيل

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مباراة الاتحاد والفتح إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

وكان من المقرر أن يلعب الاتحاد والفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قبل أن يتم الإعلان عن نقلها.

ويلعب الاتحاد والفتح، مساء يوم السبت المقبل في نفس توقيتها المحدد 7:50 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت اللجنة أن قرار نقل المباراة جاء بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والذي أفاد بانشغال ملعب الجوهرة بصيانة طارئة في إطار التجهيزات الخاصة بكأس السوبر السعودي وبطولة السوبر الإسباني التي ستُقام مطلع يناير المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز قبل الأخير بـ8 نقاط.

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